Президент Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2022 года. Запрет на поставки продуктов из ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады был введен еще в 2014 году. Это был ответ российских властей на санкции США и ЕС, которые были введены из-за присоединения Крыма к России и войны в Донбассе.
2021-09-20T16:33:41+03:00
2021-09-20T16:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 20 сентября 2021
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