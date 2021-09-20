Президент Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2022 года. Запрет на поставки продуктов из ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады был введен еще в 2014 году. Это был ответ российских властей на санкции США и ЕС, которые были введены из-за присоединения Крыма к России и войны в Донбассе.