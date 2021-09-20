В мэрии Москвы задержку с подсчетом результатов электронного голосования объясняют высокой активностью избирателей

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко сказал, что было большое количество трансакций, которые нужно было обработать, поэтому расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в Государственную автоматическую систему «Выборы» заняла гораздо больше времени, чем рассчитывали, — цитирует Интерфакс.

В свою очередь, глава территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию и бывший зам.министра связи Илья Масух сказал, что процедура расшифровывания результатов электронного голосования заняла максимум полчаса, но подписать в электронном виде протоколы оказалось дольше, чем в ручном виде, — передает ТАСС.

Ранее движение «Голос» потребовало отменить итоги электронного голосования в Москве, потому что за кандидатов было отдано электронных голосов почти на 80 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Движение «Голос» власти России считают иностранным агентом.

