Z Архив новостей новости
5 9 6 1557
16:33, 20 сентября 2021

В мэрии Москвы задержку с подсчетом результатов электронного голосования объясняют высокой активностью избирателей

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко сказал, что было большое количество трансакций, которые нужно было обработать, поэтому расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в Государственную автоматическую систему «Выборы» заняла гораздо больше времени, чем рассчитывали, — цитирует Интерфакс.

В свою очередь, глава территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию и бывший зам.министра связи Илья Масух сказал, что процедура расшифровывания результатов электронного голосования заняла максимум полчаса, но подписать в электронном виде протоколы оказалось дольше, чем в ручном виде, — передает ТАСС.

Ранее движение «Голос» потребовало отменить итоги электронного голосования в Москве, потому что за кандидатов было отдано электронных голосов почти на 80 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Движение «Голос» власти России считают иностранным агентом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 299 6 37660 17.09
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 57 6 8018 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Айн фолькс Все, музей ГУЛАГа закрыт. Тут теперь за коммунистов голосуют. Это не фейк. Реальность…

5 73 6 11719 13:32
Новости

Во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму победили кандидаты, которых поддерживала власть Во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму победили кандидаты, которых поддерживала власть…

5 35 6 5955
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 21038 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 124 6 23577 17.09
Новости

Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца следующего года Указ опубликован на официальном портале правовой информации…

5 28 6 5965
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 121 6 26539 18.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Политические итоги выборов в Госдуму 2021 Все по сути останется как и было. Пока…

5 65 6 14038 11:22
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 46 6 9929 15.09
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 75 6 18928 14.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 186 6 46579 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Выборы, лучик света. Донбасс с нами! Как быть тем, кто КрымНаш, кто лоялен Президенту, но против партии власти и текущих репрессий, и закручивания гаек? За кого нам голосовать?..

5 74 6 19721 19.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32824 14.09
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

История вот в чем, это переголосование, которое ввели в Москве для того, чтобы люди могли передумать и принять другое решение, заставляет систему пересчитывать и пересматривать в поисках последнего голоса…

5 24 6 6471 19.09
#слушать 13:50 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Эхо-кино

+ Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» В главных ролях – Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие…

5 46 6 13319 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

«Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме, – утверждает секретарь генсовета партии Турчак Предварительно у «единороссов» будет 315 мандатов…

5 35 6 49085
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Россия занимала тогда 16 часть суши и имела 110 населения мира. Теперь Россия занимает 19 часть суши и имеет 2,3% населения. И возникает вопрос: а что случилось? В начале XX века мы были третьи после Китая и Индии…

5 119 6 73025 18.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 8530 19.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Бесит Такая беспомощность и покорность, что можно подумать, это вы в тюрьме, а не я. И сделать ничего не можете. И подписчиков мало, чтобы агитировать. И занятий так много, что времени проголосовать нет…

5 182 6 128766 15.09
Интервью Разбор полета

Павел Фельгенгауэр гость: Павел Фельгенгауэр военный обозреватель

Вот опять мы в том же самом месте, как в каком-нибудь 1982-1983 году, на пороге новой большой войны. Но посмотрим. Один раз обошлось – может быть, и в другой раз обойдется…

5 78 6 68413 13.09
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9265672
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5028877

Сегодня в эфире