Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов подведут только в пятницу. Согласно предварительным результатам, впервые за 20 лет в нижнюю палату парламента проходят пять партий. «Единая Россия» набрала 49, 82 сотых, КПРФ — 19, ЛДПР — 7,4, столько же «Справедливая Россия». Партия «Новые люди» — 5,3.