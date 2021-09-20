Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов подведут только в пятницу. Согласно предварительным результатам, впервые за 20 лет в нижнюю палату парламента проходят пять партий. «Единая Россия» набрала 49, 82 сотых, КПРФ — 19, ЛДПР — 7,4, столько же «Справедливая Россия». Партия «Новые люди» — 5,3.
2021-09-20T16:31:22+03:00
2021-09-20T16:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 20 сентября 2021
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