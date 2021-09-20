Во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму победили кандидаты, которых поддерживала власть, сообщили в ЦИКе. При этом ситуация была кардинально иной перед публикацией результатов электронного голосования.

Разрыва между кандидатами в рамках электронного голосования оказалось достаточно для того, чтобы победу одержали представители «Единой России» или кандидаты, поддержанные этой партией. Так, в Центральном округе кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин по подсчету с участков переигрывал своего оппонента Олега Леонова, но после ввода электронных данных уступил 4,5 п.п. Аналогичная ситуация произошла в округах, где баллотировались коммунисты Анастасия Удальцова, Михаил Лобанов и Валерий Рашкин, самовыдвиженец Анастасия Брюханова, а также в некоторых других. Все эти кандидаты были поддержаны проектом «Умное голосование», но в итоге заняли второе место в своих округах. По электронному голосованию разрыв между ними и победителями составил от 15 до 50 тысяч голосов. Между тем оппозиция ранее выражала опасения в возможных фальсификациях электронного голосования из-за того, что первые данные о его результатах появились только утром.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о победе всех кандидатов от партии власти. Незадолго до выборов градоначальник опубликовал так называемый «Список Собянина» — это перечень кандидатов, которых он поддерживает в ходе голосования.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены: «Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все

заслуживающие того жалобы и рассмотрели их». Если выявляются нарушения «или малейшие сомнения в чистоте результатов», то по этим участкам надо решительно отменять" выборы. «Это залог нашей репутации», — пояснила Памфилова.