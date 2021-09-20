Систему оплаты проезда по лицу запустили на всех линиях московского метро

Об этом агентству Интерфакс сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, Москва стала первым городом в мире, где подобная услуга используется в таком широком масштабе. Он отметил, что сегодня стартовал финальный этап тестирования сервиса. Этот механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров.