Систему оплаты проезда по лицу запустили на всех линиях московского метро

Об этом агентству Интерфакс сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, Москва стала первым городом в мире, где подобная услуга используется в таком широком масштабе. Он отметил, что сегодня стартовал финальный этап тестирования сервиса. Этот механизм оплаты планируют сделать доступным для всех пассажиров.
2021-09-20T15:33:37+03:00
2021-09-20T15:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 сентября 2021
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