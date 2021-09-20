Окончательные итоги выборов ожидаются в пятницу. Об этом заявила Элла Памфилова. «Выборы состоялись, явка — сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка 51,68% — выше, чем в прошлую кампанию», — сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме.
2021-09-20T15:22:47+03:00
2021-09-20T15:23:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:22, 20 сентября 2021
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