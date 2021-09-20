В Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге отменены итоги голосования на трех участках

Результаты голосования отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в понедельник «По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах РФ — это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург — на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования», — сказала она.
2021-09-20T15:20:34+03:00
2021-09-20T15:20:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:20, 20 сентября 2021
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