В Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге отменены итоги голосования на трех участках

Результаты голосования отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в понедельник «По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах РФ — это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург — на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования», — сказала она.