Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца следующего года

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Исследователи ранее зафиксировали существенное падение числа россиян, поддерживающих продовольственное эмбарго: если в 2014 году, когда оно было введено, положительно о нем отзывались 84% опрошенных, то к 2021 году лишь 57% россиян сказали, что одобряют контрсанкции. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

Оценивая эти меры, власти говорили о «невероятном рывке», которое сделало отечественное сельское хозяйство. Однако аналитики одним из итогов введения эмбарго называли рост цен на продукты в стране

