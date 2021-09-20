Памфилова: На шести-семи участках Петербурга есть основания отменить итоги выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов и рассмотреть все жалобы. Она отметила, что в России на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение, это гарантирует прозрачная система. В ходе прошедших выборов свыше 25 тыс. бюллетеней на 107 участках в 35 субъектах РФ, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, признаны недействительными, сообщила Памфилова.

Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, что превысило показатель избирательной кампании 2016 года.