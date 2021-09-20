Более полутысячи туристов эвакуировали с испанского острова Пальма после извержения вулкана

Об этом сообщает агентство Reuters, не уточняя, есть ли пострадавшие и нуждается ли кто-либо в медицинской помощи. Потоки лавы уже разрушили около сотни домов. Из соображений безопасности ранее из зоны извержения эвакуировали порядка 5 тысяч местных жителей. Авиакомпании начали отменять рейсы. На Канарские острова собирается вылететь испанский премьер. Из-за стихийного бедствия Педро Санчес отменил официальный визит в США.
2021-09-20T15:10:32+03:00
2021-09-20T15:10:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:10, 20 сентября 2021
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