Минздрав уточнил число жертв нападения на Пермский государственный университет

Как сообщает ведомство, в результате атаки погибли 6 человек, пострадали 24.

Тимур Бекмансуров – именно так зовут пермского стрелка – планировал преступление заранее. В манифесте, написанном задолго до случившегося, он объяснял каждый свой шаг: от покупки оружия до совершения преступления. В соцсетях он писал, что чувствовал себя одиноким и сегодняшний день должен был стать самым насыщенным в его жизни. Несмотря на эти сообщения, утром ему никто не помешал. По словам очевидцев, тревожная кнопка и сигнализация в здании не сработали. Журналисты выяснили, что договор на охрану вуза был заключён с частным предприятием, не имеющим лицензии.

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в реанимации без сознания.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. На месте уже находятся губернатор Пермского края, министры здравоохранения и науки России.

Вторник в Пермском крае объявлен днем траура.