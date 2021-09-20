Памфилова: Похоже, в Госдуме будет 5 партий

Пять политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие расширяется. Об этом в понедельник на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Это расширение политического разнообразия, — сказала она. — Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий». Более того, продолжила Памфилова, на выборах в Госдуму побеждают пять самовыдвиженцев и три кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.