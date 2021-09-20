Столичные власти не согласовали митинги КПРФ

В мэрии агентству РИА «Новости» сказали, что коммунисты уведомили о проведении сегодня, завтра и 25 сентября акций на Пушкинской площади, на каждую из которых, как предполагалось, должны прийти до 5 тысяч человек. В департаменте региональной безопасности напомнили о запрете на проведение публичных мероприятий в городе, который действует в связи с эпидемией коронавируса. КПРФ, занявшая по итогам второе место с результатом 19%, отказалась признать результаты электронного голосования в столице.