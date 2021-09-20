Любая партия при желании сможет проверить итоги ДЭГ в Москве с помощью ключа шифрования

Любая политическая партия при желании сможет проверить итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве с помощью ключа шифрования. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«В девять часов вечера, когда ключ расшифровался, <...> ключ был выложен в обзервере публично и полностью, то есть любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. <...> Ключ лежит до сих пор и будет лежать. И любой человек, любая политическая партия могут заново сделать то, что сделали УИКи (участковые избирательные комиссии), что сделала комиссия, заново все расшифровать и сверить. Там все анонимно, анонимная зона, там будут только результаты», — сказал Венедиктов.