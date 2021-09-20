В Гвинее столкнулись два грузовых поезда, принадлежащих российской алюминиевой компании «Русал». Местная радиостанция Fim FM сообщает, что как минимум один человек погиб и пятеро пострадали. Источники журналистов говорят, что причиной инцидента стало то, что машинисты не смогли связаться друг с другом и договориться. По другой версии, один состав вышел из строя, но не предупредил об этом. В результате второй поезд, следовавший по тому же пути, столкнулся с ним. В «Русале» аварию не комментировали.
2021-09-20T14:35:13+03:00
2021-09-20T14:35:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906748-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 20 сентября 2021
Загрузка комментариев...