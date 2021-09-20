Томского журналиста арестовали по делу о склонении к массовым беспорядкам

Как сообщает сетевое издание RusNews, его сотрудник Игорь Кузнецов останется в СИЗО по меньшей мере до 18-го ноября. О задержании журналиста стало известно накануне. Его знакомый нашел его в изоляторе временного содержания. Как отмечает правозащитный проект «ОВД-инфо», Кузнецов может быть десятым задержанным из-за Telegram-канала «Что делать». Ранее пять человек арестовали в Москве, по одному – в Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком и Красноярском крае. Всего, как сообщал СК, в деле 11 фигурантов.