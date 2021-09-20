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14:33, 20 сентября 2021

В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции

На Пушкинской площади заметили автозаки. Сетевое издание Ura.ru публикует видео, на котором часть сквера огорожена заборами.
Это происходит на фоне призывов лидера московского отделения КПРФ Валерия Рашкина выходить на Пушкинскую площадь на народное обсуждение итогов выборов. Он написал в Фейсбуке, что не согласен с результатами. При этом в самой партии говорят о планах провести акции в Москве 20-го, 25-го сентября и 3-го октября. Столичные власти уже заявили, что митинги не согласованы из-за пандемии.

Обсудить итоги выборов на Пушкинской площади этим вечером намерен и Михаил Лобанов, кандидат от КПРФ в одномандатном округе №197 в Москве.


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