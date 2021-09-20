Центризбирком отложил брифинг об итогах выборов

Он должен был начаться в 14 часов,, а до него планировалась встреча председателя ЦИКа Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным. Однако она до сих пор не состоялась. С чем связан очередной перенос, не уточняется.

Ранее несколько раз откладывали публикацию электронного голосования в столице. Официальных данных по городу всё еще нет. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил газете РБК, что результаты пришлось пересчитывать минимум четыре раза. Такую необходимость он связал с возможность отложенного голосования, которую предоставили только москвичам.