КПРФ не признаёт итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве, – сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. В свою очередь, движение «Голос» требует отменить итоги онлайн-голосования в Москве. Про его данным, количество электронных голосов оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней, – передает телерадиокомпания «Дойче Велле».

Ранее в эфире «Эха» сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц сказал, что затягивание с объявлением официальных результатов электронного голосования в Москве подрывает доверие к процедуре. Российские власти считают «Голос» иностранным агентом.

Результаты электронного голосования в Москве были пересчитаны минимум четыре раза. Об этом рассказал газете РБК глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. Именно так он объяснил отсутствие официальных результатов к сегодняшнему утру. По словам Лысенко, необходимость пересчета связана с возможностью отложенного голосования, которую предоставили только москвичам. По мнению чиновника, качество в данном случае важнее скорости.