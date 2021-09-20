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14:07, 20 сентября 2021

«Единая Россия», по данным ЦИКа, набирает почти половину голосов избирателей на выборах в Госдуму

фото: Александр Рюмин/ТАСС
фото: Александр Рюмин/ТАСС

«Единая Россия», по данным ЦИКа, набирает почти половину голосов избирателей на выборах в Госдуму. Таковы итоги обработки более 98% протоколов. Помимо правящей партии, в нижнюю палату парламента предварительно проходят еще четыре политические силы.

«Единороссы» лишь немного не добирают до результата в 50% — всего лишь доли процента. Этот показатель хуже, чем пять лет назад: тогда правящей партии по федеральным спискам удалось набрать 54% голосов. Впрочем, как говорят в Центризбиркоме, «Единая Россия» выиграла также почти в 200 одномандатных округах из 225 возможных – примерно столько же было в 2016-м.

КПРФ, напротив, свой результат заметно улучшила. У коммунистов – около 19% голосов, это в полтора раза больше, чем на прошлых выборах в Госдуму. ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» набирают по партийным спискам почти одинаковое число голосов – около 7,5%. Либерал-демократы лишь ненамного опережают «эсеров» — правда, потеряв от результата 2016 года почти половину. Наконец, партия «Новые люди», которая появилась лишь в марте прошлого года, также смогла преодолеть необходимый барьер в 5% для попадания в Госдуму, хотя и на грани.

Остальным девяти партиям, по данным Центризбиркома, не удалось набрать даже 3% голосов, необходимых для получения госфинансирования. Ближе всего к этому результату была «Партия пенсионеров», «Яблоко» же оказалось на 7-м месте, не набрав и полутора процентов голосов.

Явка на выборах в Госдуму, по последним данным, составила чуть менее 48%.

Партии «Новые люди» удалось понять запрос избирателя, – считает политолог Аббас Галлямов. Он считает удивительным и завышенным результат, который продемонстрировала партия власти.

Кремль оценивает прошедшие выборы как конкурентные, открытые и честные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков добавил, что никаких решений по изменению состава правительства после выборов не принималось.

В «Единой России» тем временем идут консультации по поводу лидеров федерального списка на выборах – в частности, на тему возможного отказа от мандатов министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Их обоих, кстати, не было на встрече сторонников «Единой России» после оглашения первых результатов голосования. Также отсутствовал и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Было официально объявлено, что у него сильный кашель.



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