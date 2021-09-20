В результате стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, погибли 6 человек, еще почти 30 пострадали. Сам стрелок находится в больнице.

Судя по видео в социальных сетях, стрелок в бронежилете и шлеме, целясь в сторону здания прошел по территории вуза и беспрепятственно зашел в один из корпусов. Сразу после этого он открыл огонь. Студент Семен Карякин, который застал первые выстрелы, рассказал телеканалу РБК, что забаррикадировался в одной из аудиторий.

Администрация университета на официальной странице вуза в социальных сетях выложила пост. В котором призывала студентов самостоятельно эвакуироваться, если есть такая возможность, либо спрятаться в аудиториях. Некоторые из тех, кто бежал из корпуса, начали выпрыгивать из окон, рассказал в эфире «Эха Москвы» преподаватель Пермского государственного университета Иван Печищев. Он также отметил, что силовики приехали к месту ЧП очень быстро.

В это время в соседних корпусах студенты стали узнавать о случившемся из социальных сетей. Одна из обучающихся рассказала интернет-изданию Mash, что в аудитории изначально началась паника

После начала стрельбы на странице стрелка в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором он утверждал, что никогда не состоял в экстремистских организациях, а содеянное им нельзя расценивать как теракт. Нападавший также отмечал, что долго готовился к преступлению: проходил медицинскую комиссию и копил на оружие, а изначально планировал напасть на свою бывшую школу. Однако в марте, не объясняя причин, решил изменить свои планы.

Полиции довольно быстро удалось установить личность стрелка – им оказался студент этого же вуза. В СМИ и Телеграм-каналах утверждают, что его зовут Тимур Бекмансуров, ему 18 лет. Обезвредить злоумышленника удалось не сразу: какое-то время он отстреливался от омоновцев, однако в результате ответного огня был ранен. Вскоре после этого в СМИ и на сайте университета появилась информация о том, что он мертв. Однако Следственный комитет опроверг эту информацию, указав, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Только после того, как стрелка удалось обезвредить, администрация вуза начала эвакуацию студентов. Все занятия на сегодня отменены.

Эксперт по оружию Юрий Данилов в эфире телеканала РБК назвал несостоятельной психиатрическую экспертизу, которую обычно назначают для получения лицензии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что не все психические отклонения можно выявить на медицинском осмотре. В эфире Первого канала он также отметил, что трагедия в Перми говорит о необходимости ужесточения закона об оружии.

В Кремле ожидают, что специалисты разберутся в причинах трагедии в Пермском госуниверситете. Общенациональный траур пока не объявлялся. День траура по погибшим будет завтра только в Пермском крае.

21 сентября объявлен в Прикамье днем траура по погибшим. Власти региона обещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям.