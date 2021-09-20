В Белоруссии россиянка получила полтора года колонии по делу о клевете на Александра Лукашенко. Поводом для преследования, как передает телеканал БелСат, стал твит Ирины Викхольм, в котором она прокомментировала принудительную посадку борта авиакомпании Ryanair в Минске. Женщина написала: «Очередное преступление Лукашенко. Акт государственного авиапиратства». Через 5 дней Викхольм задержали. О том, что она находится в СИЗО, стало известно только в сентябре.
2021-09-20T13:36:49+03:00
2021-09-20T13:48:42+03:00
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13:36, 20 сентября 2021
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