В Ростове-на-Дону на выходе из спецприемника задержали журналиста местного издания «Голос»

Правозащитный проект «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката пишет, что на Игоря Хорошилова составили протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Причиной нового административного дела послужил репост об «Умном голосовании». Хорошилов уже отсидел 10 суток по подобному обвинению. Как отмечает издание «Медиазона», непонятно, о какой публикации идет речь. Сейчас на странице журналиста в Фейсбуке нет упоминаний проекта ФБК, который суд признал экстремистской организацией и иностранным агентом.
2021-09-20T13:36:32+03:00
2021-09-20T13:36:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 20 сентября 2021
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