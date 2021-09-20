В Ростове-на-Дону на выходе из спецприемника задержали журналиста местного издания «Голос»

Правозащитный проект «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката пишет, что на Игоря Хорошилова составили протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Причиной нового административного дела послужил репост об «Умном голосовании». Хорошилов уже отсидел 10 суток по подобному обвинению. Как отмечает издание «Медиазона», непонятно, о какой публикации идет речь. Сейчас на странице журналиста в Фейсбуке нет упоминаний проекта ФБК, который суд признал экстремистской организацией и иностранным агентом.