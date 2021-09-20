В Москве горит склад на площади 400 квадратных метров

На место прибыли больше 20 пожарных расчетов. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщает, что огонь на Нарвской улице интенсивно распространяется и угрожает припаркованным автомобилям и соседнему зданию, где хранятся кислородные баллоны. В пресс-службе МЧС факт пожара подтвердили, но о деталях ЧП пока не говорят.
2021-09-20T13:36:11+03:00
2021-09-20T14:00:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906720-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3528882.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 20 сентября 2021
Загрузка комментариев...