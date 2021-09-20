В Москве горит склад на площади 400 квадратных метров

На место прибыли больше 20 пожарных расчетов. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщает, что огонь на Нарвской улице интенсивно распространяется и угрожает припаркованным автомобилям и соседнему зданию, где хранятся кислородные баллоны. В пресс-службе МЧС факт пожара подтвердили, но о деталях ЧП пока не говорят.