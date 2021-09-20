В Прикамье завтра объявят траур по погибших при стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом журналистам сказал губернатор Дмитрий Махонин. Сегодня же в регионе отменены занятия во всех школах, техникумах и колледжах.

По последним данным, жертвами атаки стали 8 человек и еще почти 30 пострадали. Стрельбу открыл студент, предположительно из гладкоствольного ружья, которое он легально купил этой весной. Сообщалось, что нападавшего застрелили при задержании, однако позже в СК рассказали, что он жив, но находится в больнице.