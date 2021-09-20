Нетрезвый мужчина за рулем машины протаранил 7 автомобилей на юго-востоке Москвы

Нетрезвый мужчина за рулем машины протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома на юго-востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», это произошло сегодня утром на улице Гурьянова. В ГИБДД отмечают, что получившим материальный ущерб выданы необходимые документы для обращения в страховые компании.
2021-09-20T13:10:08+03:00
2021-09-20T13:10:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:10, 20 сентября 2021
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