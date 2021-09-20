Нетрезвый мужчина за рулем машины протаранил 7 автомобилей на юго-востоке Москвы

Нетрезвый мужчина за рулем машины протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома на юго-востоке Москвы. Как сообщает «Интерфакс», это произошло сегодня утром на улице Гурьянова. В ГИБДД отмечают, что получившим материальный ущерб выданы необходимые документы для обращения в страховые компании.