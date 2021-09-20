На юге России сегодня начались крупные военные учения. Маневры будут проводиться одновременно на четырех полигонах Южного военного округа. В учениях задействованы более 10 тысяч военнослужащих. Для ракетных и артиллерийских стрельб из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске вышло около 20 кораблей и судов Черноморского флота России.