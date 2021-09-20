На юге России сегодня начались крупные военные учения. Маневры будут проводиться одновременно на четырех полигонах Южного военного округа. В учениях задействованы более 10 тысяч военнослужащих. Для ракетных и артиллерийских стрельб из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске вышло около 20 кораблей и судов Черноморского флота России.
2021-09-20T13:09:29+03:00
2021-09-20T13:09:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:09, 20 сентября 2021
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