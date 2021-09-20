За прошедшие сутки в России выявлено менее 20 тысяч инфицированных коронавирусом

Показатель снижается второй день подряд после пика субботы. Дальнейший рост пока не отмечается. Новые случаи выявлены во всех 85 регионах страны. Более семи процентов граждан никаких симптомов заболевания не ощущают. Наиболее низкие темпы прироста пандемии на Алтае, следом идут Москва и Бурятия. В столице небольшой подъем — почти на сто положительных тестов больше и более 2400 в абсолютном выражении. В Петербурге напротив. После экстремума накануне – резкое падение на 700 случаев меньше. В Московской области впервые с 24 августа больше тысячи инфицированных. Летальных исходов в стране стало немногим меньше. За стуки от последствий коронавируса скончалось 778 человек. Почти 12 тысяч россиян смогли вернуться к полноценной жизни. Они справились с COVID-19.

С 22 по 28 сентября портал Стопкоронавирус совместно с Минздравом проведет на платформе TikTok серию прямых эфиров о вакцинации.