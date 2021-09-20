КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве

Результаты электронного голосования в Москве КПРФ не признает и не признает, заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков. «Данные электронного голосования по Москве мы не признаем и не признаем», — сказал Новиков в понедельник на пресс-конференции. Он заметил, что «в партии видели как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата». «Мы будем доказывать и убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций», — добавил Новиков. В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии «защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву».
2021-09-20T13:08:11+03:00
2021-09-20T13:08:11+03:00
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13:08, 20 сентября 2021
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