КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве

Результаты электронного голосования в Москве КПРФ не признает и не признает, заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков. «Данные электронного голосования по Москве мы не признаем и не признаем», — сказал Новиков в понедельник на пресс-конференции. Он заметил, что «в партии видели как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата». «Мы будем доказывать и убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций», — добавил Новиков. В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии «защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву».