«Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Такие данные приводит РИА «Новости».

По данным Центральной избирательной комиссии, единоросы на выборах в Петербурге получили 34,6%. На втором месте — КПРФ. У коммунистов чуть больше 17%. Помимо них, в Законодательное собрание проходят ещё 4 партии — «Справедливая Россия — за правду!», «Новые люди», «Яблоко» и ЛДПР. По сообщениям ЦИКа, к этой минуте в Петербурге обработали менее 30% голосов. При этом городская избирательная комиссия информацию о подсчёте практически не публикует. Сайт горизбиркома работает с перебоями. Добавим, что накануне вечером Петербургский избирком отчитался о явке на выборах. Так за депутатов в Государственную думу пришли голосовать более 33% избирателей, а в городской парламент чуть меньше 32.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова накануне вновь раскритиковала петербургский горизбирком и призвала наказать организаторов нарушений на выборах. Наблюдатели сообщали о вбросах, недопуске членов комиссий к подсчёту голосов, а также о каруселях на избирательных участках.