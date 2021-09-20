Результаты электронного голосования в Москве были пересчитаны минимум 4 раза. Об этом рассказал газете РБК глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. Именно так он объяснил отсутствие официальных результатов к сегодняшнему утру. По словам Лысенко, необходимость пересчета связана с возможностью отложенного голосования, которую предоставили только москвичам. По мнению чиновника, качество в данном случае важнее скорости.