СК: Стрелявший в Перми жив, он в больнице

Стрелявший в Перми жив, он в больнице, — сообщает СК РФ. Напавший на университет в Перми открыл огонь в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. «Заметив полицейского, тот (подозреваемый) произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — сказала Волк журналистам.

Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, еще 8 человек погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. 21 сентября объявлено в Пермском крае днем траура.