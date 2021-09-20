КПРФ планирует провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму, – подтвердил «Интерфаксу» зампредседателя партии Владимир Кашин. Он отметил, что заявки поданы на 25 сентября и 3 октября. Лидер партии Геннадий Зюганов в целом результатами прошедших выборов доволен. КПРФ набирает около 20% голосов — у коммунистов будет вторая по численности фракция в нижней палате парламе6нта. У «единороссов» около 50% голосов. В думу также проходят «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».
2021-09-20T12:34:31+03:00
2021-09-20T12:34:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 20 сентября 2021
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