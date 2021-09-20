Следственный комитет приступил к осмотру места стрельбы в Пермском государственном университете

Допрашиваются свидетели произошедшего. Стрельбу устроил студент вуза. По последним данным, во время перестрелки он получил серьезные ранения и скончался в больнице. Его мотивы пока не очень понятны. Оружием он владел на законных основаниях. Из-за этой стрельбы в вузе погибли 8 человек, более 20 пострадали. У большинства из них огнестрельные ранения.

Эксперт по огнестрельному оружию Юрий Данилов считает несостоятельной психиатрическую экспертизу, которую необходимо пройти для получения лицензии на оружие. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК. По словам Юрия Данилова, в Пермском крае владельцев огнестрельного оружия довольно мало.

Пермские вузы переходят на удаленное обучение. По поручению премьера Михаила Мишустина в Пермь отправились министры здравоохранения и образования.

Российская Премьер-лига только что сообщила, что сегодняшние матчи Чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Перми.