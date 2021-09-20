На фоне рекордного подорожания гречки в Минсельхозе обещают, что дефицита крупы в магазинах не будет.

Цены на гречку поднимались выше 100 рублей за килограмм десять лет назад. В этом году максимум, немногим уступающий предыдущему, пришелся на август, когда килограмм стоил более 102 рублей, однако за последний месяц в Минсельхозе отмечают стабилизацию показателей и незначительные колебания. Как сообщает РБК за год посевных площадей в стране стало больше примерно на 10 процентов, но урожайность снизилась, правда, прежде всего в центральной России. Вместе с тем, две трети угодий расположено в Сибири, прежде всего в Алтайском крае, а там злак еще полностью не собрали, и окончательная картина станет понятна позже. Пока на цену влияет и этот фактор. Кроме того, правительство ограничило экспорт продукта, рост которого спровоцировал увеличение закупочных цен.

Гречка входит в перечень 24 стратегически значимых продуктов, цены на которые контролирует правительство. Если они растут в течение двух месяцев, могут быть установлены предельные значения.