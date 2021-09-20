С сегодняшнего дня в Москве начали работать 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, также прививку можно сделать в поликлиниках. Для вакцинации необходимы паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. От гриппа в Москве прививают исключительно отечественными препаратами.
2021-09-20T12:06:56+03:00
2021-09-20T12:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:06, 20 сентября 2021
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