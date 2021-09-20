Пермский госуниверситет удалил сообщение о том, что молодой человек, устроивший стрельбу в вузе, был убит. Об этом передает «Интерфакс», отмечая, что в пресс-службе по-прежнему настаивают на этой версии. В МВД и Следственном комитете утверждают, что стрелок задержан. Он получил ранения. По данным на этот час, в результате стрельбы погибли 8 человек, более 20 пострадали.

Преподаватель университета Иван Печищев рассказал в эфире «Эха», что спецслужбы быстро отреагировали на происходящее в вузе. Печищев утверждает, что постороннему человеку пройти в здание университета практически невозможно.

В Следственном комитете отмечают, что стрельбу устроил студент. Официально его имя не называется. По данным некоторых СМИ, это 18-летний Тимур Бекмансуров. За несколько минут до инцидента на его странице ВКонтакте появился пост, в котором он описывал грядущее нападение. Мотивы стрелка пока не очень понятны. Источники агентств в экстренных службах утверждают, что оружие молодой человек получил на законных основаниях.