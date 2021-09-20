В России выявлено 19 744 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 992 человека.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 469 против 2 376 днем ранее, до 1 604 249. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 49 днем ранее. Всего в городе умерли 28 395 человек, следует из сообщения штаба.