В «Единой России» идут консультации на тему возможного отказа от своих мандатов Сергея Лаврова и Сергея Шойгу

В «Единой России» идут консультации на тему возможного отказа от своих мандатов лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Ранее в руководстве «Единой России» обещали обсудить программу партии и позиции по работе в новом составе в нижней палате парламента.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что ему было бы жалко отпускать министров иностранных дел и обороны в Госдуму, но они сами должны принять это решение.