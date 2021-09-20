Число погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете выросло до 8, около 20 человек пострадали

Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете выросло до 8, около 20 человек пострадали, – сообщает местное управление Следственного комитета. По данным ведомства, стрельбу открыл студент. Личность его установлена. При задержании молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Впрочем, в пресс-службе вуза утверждают, что нападавший был убит во время перестрелки.

Студент Пермского государственного университета Семен Карякин рассказал телеканалу РБК, что после начала стрельбы он вместе с другими учениками забаррикадировался в аудитории. Семен Карякин добавил, что самого нападающего не видел. Пермский госуниверситет, где сегодня произошла стрельба, просит откликнуться очевидцев. Остальные могут покинуть территорию вуза. Ранее сообщалось об эвакуации из 8-го корпуса, в котором всё происходило.

Некоторые СМИ утверждают, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. За несколько минут до инцидента на его странице ВКонтакте появился пост, в котором описывалось грядущее нападение на университет. Студент, в частности, пишет, что не является членом никаких организаций. Сейчас его страница в соцсети недоступна. По поручению главы правительства в Пермь срочно вылетели министры здравоохранения и образования. В течение ближайшего часа руководство Пермской области обещает представить более подробную информацию о произошедшем.