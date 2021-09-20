Сильный дождь не повлиял на работу систем жизнеобеспечения Москвы, – утверждают в мэрии. За ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Дождь продолжится и сегодня. На улицах города дежурят бригады Мосводостока.
2021-09-20T11:10:23+03:00
2021-09-20T11:13:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:10, 20 сентября 2021
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