Членов избирательных комиссии в Петербурге отпустили из полиции без составления протоколов. Накануне вечером силовики стали массово забирать их в отделы.

Задержания членов избирательных комиссий в Петербурге начались после закрытия участков. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы и журналисты. Силовики посетили три УИКа в Петроградском районе. Одного из задержанных, Сергея Владимирова изначально не пускали на участок. Он приехал туда, так как наблюдатели и журналисты сообщали о появлении молодых людей спортивного телосложения, которые представились членами УИКа, но документы предъявлять отказывались. Председатель их пропустил на участок. Однако членов территориальной избирательной комиссии он допускать отказался. В отделениях полиции задержанные провели несколько часов. Отпускать их стали после того, как к ним приехали адвокаты и правозащитники. Как минимум в одном случае члена избирательной комиссии выпустили под обязательство о явке. На девушку собирались составить протокол из-за неповиновению полицейскому.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в городе прошли без нарушений и назвал их честными.