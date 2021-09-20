После подсчета 90% протоколов «Единая Россия» набирает почти 49,66% голосов на выборах в Госдуму. У КПРФ около 19,56%, у ЛДПР и «Справедливой России» около 7,5%. Партия «Новые люди» сохраняет шанс на присутствие в нижней палате парламента – у нее чуть более 5%. В одномандатных округах «Единая Россия» выигрывает 87% мандатов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак уверен, что «единороссы» получат конституционное большинство в Госдуме.