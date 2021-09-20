Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов, следует из данных табло в информационном центре ЦИК. Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», получает 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.
2021-09-20T10:58:39+03:00
2021-09-20T10:59:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:58, 20 сентября 2021
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