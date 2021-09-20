СК РФ: При стрельбе в пермском вузе 8 погибших и 19 раненых

При стрельбе в пермском вузе 8 погибших и 19 раненых. Открывший стрельбу в пермском вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Об этом сообщает СК РФ.

По данным следственного комитета убиты пять человек. Всего же, согласно заявлениям регионального Минздрава, пострадали почти 15 человек. В министерстве уточняют, что часть из них студенты, которые выпрыгивали из окон второго этажа университета в попытках эвакуироваться. Один, согласно данным ВУЗа, получил ранение в голову, он находится в тяжелом состоянии. Между тем на месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и машины «Скорой помощи». Здание корпуса оцеплено, началась эвакуация. Все это время студенты и преподаватели были в аудиториях, где заперлись после первых выстрелов. Личность стрелка уже установили, им оказался один из обучающихся. Спустя полчаса после нападения нападавший опубликовал в социальной сети «Вконтакте» пост, в котором уверяет, что его действия не надо расценивать как теракт. Он также утверждает, что не состоял ни в каких экстремистских организациях. Кроме того, злоумышленник планировал нападение долгое время, изначально он хотел напасть на свою бывшую школу, но в конце марта изменил решение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, расследование которого займется центральный аппарат ведомства. В университете все занятия отменены.

Пермские власти сообщили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим, на место ЧП уже выехал губернатор. В регион по поручению премьер-министра Михаила Мишустина также отправились глава Министерства здравоохранения и Министерства образования.