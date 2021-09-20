РБК: По предварительным данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли 3 человека

Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, задержан. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщили ТАСС в понедельник в пресс центре МВД России. «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые», — сказали в пресс-центре.

По предварительным данным, в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли 3 человека, – сообщает РБК близкий к МВД источник. Ранее в пресс-службе вуза сообщили о четырех пострадавших. Неизвестный забаррикадировался в одной из аудиторий, – рассказал «Эху Москвы» по горячим следам главный редактор «Эха Москвы» в Перми Роман Попов.