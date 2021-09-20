По результатам обработки 80% протоколов в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛПДР, «Справедливая Россия – За правду», а также «Новые люди». Появление в думе новой партии может оживить политическую дискуссию, – считает политолог Екатерина Шульман. Впрочем, ни к чему значительному это не приведет.
2021-09-20T10:04:52+03:00
2021-09-20T10:08:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2906630-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3528732.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:04, 20 сентября 2021
Загрузка комментариев...