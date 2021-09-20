По результатам обработки 80% протоколов в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛПДР, «Справедливая Россия – За правду», а также «Новые люди». Появление в думе новой партии может оживить политическую дискуссию, – считает политолог Екатерина Шульман. Впрочем, ни к чему значительному это не приведет.