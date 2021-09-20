Представители «Единой России» и «Справедливой России» потребовали пересчета голосов на выборах в Госдуму в Якутии

Представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» потребовали пересчета голосов на выборах в Госдуму в Якутии.

Недовольство у партий вызвало преимущество КПРФ, которая набрала в регионе более 35% голосов, тогда как единороссы и справороссы заняли второе и четвертое места соответственно. Якутский избирком сообщил, что уже получил запросы от партий и намерен их рассмотреть в среду, после того, как с вопросом разберутся конкретные ТИКи.

После подсчета 100% голосов по одномандатным округам в Якутии лидирует преемник бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Петр Аммосов. Авксентьева неоднократно заявляла о поддержке кандидата, утверждая, что он сможет продолжить ее политику в регионе. В Якутии Авксентьева была известна такими инициативами как продажа служебных авто в пользу бюджета Якутска, с этими же целями она выставляла на торги здание местной администрации. Сама бывшая мэр ушла с поста в январе этого года, объяснив это ухудшающимся состоянием здоровья. Вскоре после этого она стала советником лидера партии «Новые Люди».

Согласно данным регионального ЦИКа, явка на выборах в Якутии составила свыше 50%, что превышает показатели 2016 года.