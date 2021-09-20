Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

По предварительным данным, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, сейчас он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. Как сообщает пресс-служба вуза, у него травматическое оружие. Четыре человека пострадали при стрельбе в университете в Перми, — сообщает пресс-служба вуза.

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», — сказал источник в службе «Скорой помощи» «Интерфаксу». Люди самостоятельно эвакуируются из здания, в том числе выпрыгивают из окон.

Как сообщает телеграм-канал 112, неизвестный, открывший стрельбу, забаррикадировался в 8 корпусе.