Минсельсхоз исключает дефицит гречки в России

Сегодня в ведомстве сказали, что объемы производства покрывают спрос. При этом стоимость гречневой крупы за неделю снизилась почти на процент.

Газета РБК пишет, что розничные цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум. Крупа стоила больше, чем весной 2020-го года, когда ее активно скупали в преддверии карантина.